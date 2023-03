‘Gustappunto’ compie vent’anni Grande festa con i clienti

Era il 10 marzo 2003 quando, nella zona industriale San Filippo, in mezzo a capannoni ed opifici, apriva il ristorante ‘Gustappunto’. Un’attività di ristorazione, un luogo per piccoli break che, nel volgere di poco tempo, è diventato un punto di riferimento per pranzi di lavoro, per colazioni e aperitivi. Una sorta di piccola oasi aperta in via del Commercio, fra aziende, officine e laboratori dove i ritmi quotidiani di lavoro sono sempre frenetici, pieni di tensione, di corse contro il tempo. Tanti i fattori che hanno fatto sì che la scelta del titolare, Samuele Pezzoli, si rivelasse vincente tanto che, oggi, festeggia il ventesimo anno di attività.

"Voglio ringraziare i clienti e chi lavora e ha lavorato con me in tutti questi anni – dice Pezzoli –. Il nostro obiettivo è regalare un sorriso durante la pausa pranzo. Un sorriso che tiene d’occhio la qualità visto che la nostra politica è di utilizzare prodotti freschi, a km zero". Oggi, tutto lo staff di ‘Gustappunto’, ha in serbo diverse sorprese per festeggiare i 20 anni.