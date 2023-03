Gusto, sapori, qualità e tradizioni Tipicità accende il ’pianeta cibo’

Profuma di buono l’aria, sa di olive all’ascolana ma anche di formaggio, sa di miele e di vino. È l’aria che circonda Tipicità e come per magia insieme al salone del buono e del bello che c’è arriva anche un assaggio di primavera. Apre col botto la 31° edizione di un evento che è ormai la storia di un territorio, quello marchigiano, che ha tanto da raccontare, il volto femminile del taglio del nastro è quello di Roberta Morise, i suoni li mettono i tamburini della Cavalcata dell’Assunta, i colori sono ovunque e sono quelli delle stagioni giuste, del tempo che ci vuole per realizzare prodotti sani e di qualità. È l’identità stessa di una regione al plurale, lo sottolinea il presidente della Regione, Francesco Acquaroli che si dice felice di un rinnovato entusiasmo, della voglia di stare insieme che si manifesta in occasioni come quella che riempie, fino a domani, il Fermo forum. Il sindaco Paolo Calcinaro dà il benvenuto a tutti i primi cittadini arrivati per costruire rapporti e vicinanza, c’è anche l’assessore al turismo del comune di Venezia e tanti amici del mondo, a partire dalla Tanzania che in serata è stata protagonista all’hotel Astoria con i prodotti della meravigliosa terra africana. E proprio i rappresentanti della Tanzania hanno chiesto amicizia, collaborazione, scambi economici, sotto il segno di un’agricoltura rispettosa e attenta. E ancora, presente il Governo con due sottosegretari, Luigi D’Eramo per l’agricoltura e la marchigiana Lucia Albano che si è detta orgogliosa delle sue origine marchigiane, in una giornata speciale. Ci sono tutti i rettori delle università delle Marche, c’è Gino Sabatini della Camera di Commercio, tutti insieme a trascinare fuori dalla crisi la nostra terra che non ha niente da invidiare ad altre regioni. In giro per i 160 stand ci sono esperienze da fare, sapori da scoprire, sorrisi da scambiare. Ci sono riflessioni e progetti da portare avanti, ci sono le forze dell’ordine con il prefetto Rocchegiani e Guido Castelli, commissario alla ricostruzione, ci sono i consiglieri regionali e gli imprenditori, ci sono i produttori che si impegnano per essere qui e costruire vetrine di qualità. C’è entusiasmo, spiega il direttore di Tipicità Angelo Serri: "Abbiamo iniziato col botto, saranno tre giorni da incorniciare".

Angelica Malvatani