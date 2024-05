Ha 170 anni, ma non li dimostra. Festa grande per il Montani con gli allievi di ieri e di oggi

Colora il centro storico fin dal mattino il popolo del Montani, gli studenti di ieri e di oggi, le famiglie, volti noti e meno conosciuti legati comunque a una scuola che è nella storia della città. Compie 170 l’istituto Montani e non li dimostra, identico, ieri come oggi, il senso di appartenenza che fa indossare agli studenti la maglietta della scuola e fa arrivare quasi 300 ex alunni da ogni parte d’Italia, a ritrovare i luoghi della memoria, di quei cinque anni vissuti sui banchi. Un pranzo all’hotel Astoria, a raccontare di chi si è diplomato 67 anni e della ragazza che invece ha finito gli studi l’anno scorso, della prima coraggiosa ragazza ad essersi iscritta al Montani, quando c’erano tutti maschi e la scuola non era ancora organizzata. Una cerimonia lieve e centrata soprattutto sulla storia dei ragazzi di oggi, al teatro dell’Aquila, molti circa sono saliti sul palco con la dirigente Stefania Scatasta, a sottolineare che i compleanni si celebrano non tanto per guardarsi indietro quanto per slanciarsi verso un nuovo domani. E proprio di futuro ha parlato il sociologo Massimiliano Colombi nel delineare le prospettive che si aprono a chi segue una formazione tecnica ma senza perdere di vista la bellezza della storia e del passato.

Sui banchi i docenti, in cattedra gli studenti, per una classe rovesciata che fa capire quanto la scuola viva del rapporto tra allievi e professori, della scintilla che si crea durante una lezione che sia appassionata. In platea tantissime autorità del territorio, a partire dal prefetto Edoardo D’Alascio che ha sottolineato il valore di una tradizione tanto profonda, capace però di rinnovarsi sempre.

E poi, il padrone di casa, il sindaco Paolo Calcinaro, il presidente della Provincia Ortenzi, insieme a dire che si lavora con convinzione per restituire al più presto al Montani la sede del centro storico.

E ancora, l’università Politecnica delle Marche, i dirigenti del territorio, una rete di amicizie e di collegamenti che aiutano la scuola a costruire possibilità. È stato poi Settimio Virgili a tratteggiare la storia della scuola, insieme a Carlo Labbrozzi, presidente dell’associazione ex allievi, tutti a sottolineare la straordinaria presenza a Fermo dei diplomati del passato che per niente al mondo avrebbero perso l’occasione di tornare al Montani.

Una lezione di umanità e di umiltà l’ha offerta Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, a Fermo col papà che ha studiato al Montani: "Sono felice di ritrovare la città che ho nei miei ricordi di bambino, una fotografia coi miei genitori sempre molto legati a questo luogo. Sono qui perché mi piace parlare coi giovani, a loro dico di custodire sempre il tempo, di non perdere la voglia di imparare e l’umiltà di crescere sempre. In Ferrari cerchiamo persone con buoni voti ma che sappiano anche mettersi in discussione, che sappiano custodire legami e fare scelte di qualità. Mi piace molto questa realtà fermana che mette al centro le persone, la loro crescita, la parte umanistica che deve essere sempre alla base della tecnologia".

Momenti di grande emozione, con il coro dei ragazzi che ha chiuso la manifestazione cantando i migliori anni di Renato Zero, per raccontare il tempo che è già qui e quello che verrà. Angelica Malvatani