Half-Marathon Porto San Giorgio: "Grazie a enti, atleti e sponsor"

L’organizzazione della Half-Marathon svoltasi domenica a Porto San Giorgio interviene per ringraziare sentitamente tutti coloro che vi hanno partecipato: "Un abbraccio sincero va a ciascuno dei 1200 atleti che hanno inondato di sorrisi e colore il lungomare". Un grazie “profondo” a tutte le istituzioni presenti, a cominciare dal Comune, il Coni, la Provincia, il sindaco di Lapedona Giuseppe Taffetani e di Montefalcone, Giorgio Grifonelli, la Marca Fermana e la Fidal. Il sostegno delle amministrazioni è fondamentale così come lo è quello dall’associazionismo e degli amici di sempre: in primis la Asd Valtenna, che è l’anima della gara podistica, per passare alla Porto San Giorgio Runners, all’Anpof per il suo operato in campo oncologico, all’Avis di Porto San Giorgio, all’Asc Marche nella figura di Giampietro Cappella, e alla ‘Dynamo Camp’, l’artista Michele Pecora e la sindaca di Valpalota. Un particolare ringraziamento naturalmente va a tutti gli sponsor (attività commerciali legate allo sport, all’alimentazione, al comfort, istituti bancari, ambulatori, società di comunicazione telefonica e di somministrazione di servizi, artigiani, ecc. che riproduciamo interamente nella locandina di ringraziamento proprio per non dimenticare nessuno!) : in un periodo così difficile per tutti, loro hanno creduto nello sport e nel nostro progetto e ci hanno manifestato fiducia con un supporto concreto. Grazie a tutti, vi aspettiamo il prossimo anno".