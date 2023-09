’Half Marathon’. Sport, turismo e solidarietà

Alcune migliaia saranno gli atleti e gli appassionati che, provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, domenica prossima 17 settembre, vivacizzeranno a città dando vita alla 40esima edizione della Half Marathon del Piceno Fermano, 7° Memorial Egidio Lattanzi. La manifestazione, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Valtenna, in collaborazione con i Comuni di Fermo e Porto San Giorgio, è ormai parte integrante degli eventi tradizionali della città. È molto apprezzata e partecipata anche perché coniuga valori importanti legati allo sport, al turismo ed alla solidarietà.

Si articola in diverse competizioni: la mezza maratona, gara aperta a tutti coloro che alla data del 17 settembre avranno compiuto i 16 anni e valida Prova Grand Prix corsa su strada manster; la 10 chilometri non competitiva e la camminata stracittadina di 5 chilometri, che si ritiene raccoglierà come sempre la presenza di un’utenza molto vasta del territorio, e non solo.

La manifestazione prenderà il via alle 9 di domenica da una postazione allestita sul lungomare centro, che fungerà anche di arrivo. Inoltre sabato 16 settembre è in programma Maratonando, camminata libera di 2 Km non competitiva, con partenza alle 9,30, aperta a tutti i bambiniragazzi anche con disabilità. Sono state invitate a partecipare le scuole e le associazioni del comprensorio e verrà offerto un ristoro finale. Il percorso della Mezza Maratona di 21,097 Km è omologato in due giri con altimetria zero, interamente pianeggiante e chiuso al traffico sul lungomare. Grande è la partecipazione che l’evento ogni anno raccoglie di gente da fuori regione, svolgendo così anche un’importante funzione di promozione per la città e il territorio.

Importante novità di quest’anno è che la half marathon ’Pedala’ per il Dynamo Camp che offre a bambini e ragazzi di tutta Italia affetti da patologie gravi e croniche, ai fratelli, alle sorelle e ai genitori programma gratuiti di terapia ricreativa. Gli organizzatori sollecitano a contribuire ai progetti di Dynamo Camp selezionando, in fase di iscrizione, il ’Pettorale Solidale’. I cinque euro versati saranno interamente devoluti al Dynamo Camp. Coloro che sceglieranno il ’Pettorale Solidale’ potranno avvalersi della griglia di partenza avanzata. Gli stessi organizzatori fanno altresì presente che nella precedente edizione della maratona si sono registrate più di 2.000 presenze alla stracittadina e più di 700 alla Half.

Silvio Sebastiani