Halloween è più ’green’: si pulisce da travestiti

di Marisa Colibazzi

C’è modo e modo di interpretare e vivere la ricorrenza di Halloween e, in città, hanno pensato di farlo in maniera originale, abbinando alla mascherata stile horror che ormai impazza ovunque, una iniziativa con finalità educative, legata al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente. Così è nata ‘Sant’Elpidio a Mare pulita – versione Halloween’, una raccolta dei rifiuti in maschera, tra zombi e vampiri. L’amministrazione comunale con le associazioni Elyon e Questione Natura, hanno unito le forze, per una giornata di sensibilizzazione e di insegnamento per i più piccoli da trascorrere nella frazione di Bivio Cascinare, che ha visto la partecipazione di molte famiglie del posto, della Protezione Civile che ha permesso lo svolgimento della raccolta rifiuti in piena sicurezza, della ditta Impregico (gestore del servizio) che ha fornito gratuitamente i materiali per la raccolta. A dare un tocco di allegria, colorando i visi dei piccoli e grandi partecipanti, anche la truccatrice Valentina Coretti. "Nell’affrontare temi come il rispetto dell’ambiente, bisogna partire dai più piccoli – commenta il sindaco Alessio Pignotti – poiché rappresentano il futuro. Ben vengano queste iniziative che hanno uno scopo educativo e riescono a sensibilizzare i giovani, veicolando le buone pratiche in modo leggero, alternativo e divertente". Ad una raccolta in stile Halloween hanno partecipato anche l’assessore Stefano Pezzola e la consigliera comunale, Myriamo Marcelli. "Si tratta di una iniziativa che è frutto del lavoro di tanti soggetti – aggiunge Pezzola – ad iniziare dalle associazioni. Un ringraziamento va a Questione Natura per le sue molteplici attività mirate al riciclo, alla pulizia dell’ambiente e al rispetto per l’ecosistema, e all’associazione Elyon, anch’essa molto attiva e sensibile su tematiche legate alla salvaguardia ambientale". Al termine della raccolta, è stata offerta a tutti i bambini partecipanti una gustosa merenda e Ivan Rosati (presidente Elyon) ha reso merito ai collaboratori Fabio Donati, Paola Cingolani e Pamela Solfanelli "che hanno sostenuto e supportato l’iniziativa".