Halloween, la mappa della festa

Una festa che piace ai più giovani, che niente c’entra con l’aspetto religioso dei giorni dedicati ai Santi. Spettacoli, laboratori, letture animate, musica, caccia al tesoro, sono gli ingredienti di un pomeriggio in Piazza del Popolo, oggi a partire dalle 15.30 per questa edizione 2025 di Halloween che vede un programma, chiamato ’Zuccafermo’ Dalla Piazza del Popolo, passando per le suggestive Cisterne Romane, fino alla Biblioteca Ragazzi, ogni spazio si trasforma per accogliere bambine, bambini e famiglie. In piazza è attiva l’associazione Il Grillo parlante con un piccolo laboratorio degli orrori: giochi di legno, truccabimbi e tante sorprese. E ancora, ospiti il Mago Alex, con il suo spettacolo di illusioni e misteri, e Jerry per la babydance e l’animazione mostruosa. In biblioteca ragazzi dalle 16,30 storie, letture e misteri per piccoli coraggiosi, mentre alle 17,30, nelle cisterne romane, ci si diverte tra le ombre del passato, anche qui con letture animate. Prenotazione obbligatoria: 0734.217140 o museidifermo@comune.fermo.it. A palazzo dei priori invece, con ritrovo alle 16,30, è prevista una caccia al tesoro a premi con Prenotazione obbligatoria al 320.8081787 – 329.3030968. Anchi i piccoli borghi si attrezzano: a Montegiorgio la Pro loco ha organizzato le ‘Zucchette di Halloween’, per l’occasione alle 17 sotto al loggiato di piazza Matteotti in centro ci sarà il trucca bimbi, poi si partirà per una tour ‘dolcetto scherzetto’ alla fine una merenda. (prenotazione obbligatoria al 347-2503672). A Montefortino la Pro loco ha allestito alle 17 nella palestra della scuola del paese ‘Happy Halloween’, un modo per offrire ai più piccoli l’opportunità di festeggiare insieme la ricorrenza con dolci e animazione. A Magliano di Tenna la Pro loco guidata da Alessio Zeppilli, ha allestito un evento dedicato ai bambini denominato ‘Dolcetto Scherzetto’ che si svolgerà nell’ex sala consiliare alle 18,30 con musica e animazione. A Monte Urano serata tutta da vivere con le attrazioni tutte attive e che chiuderanno a notte fonda, dopo la chiusura musicale con ds set con Balbi e Ale Conti. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e le attrazioni sono a pagamento. A Porto San Giorgio, corso Castel San Giorgio e le vie adiacenti si coloreranno a tema per la decima edizione della festa più paurosa. Il programma della manifestazione si aprirà alle 16,30 con la "caccia al tesoro" a cura di Gabriele Claretti. Il pomeriggio sarà animato da musica dal vivo con "Il canto della gorgone", truccabimbi, proiezioni e luci di wood "Fuochi fatui", il mercatino "La fiera dei misteri" "Fosche visioni" con la cartomante, laboratori creativi, escape room "Evasioni dal pandemonio" e lo spettacolo finale alle ore 19 della Compagnia dei folli