Halloween spaventa la Valtenna

Fino a pochi anni fa non era una festa molto sentita nell’entroterra, ma ‘Halloween’ ha iniziato a fare breccia anche nella media Valtenna. Partiamo da Montegiorgio, dove da circa quattro anni Paola Romanelli e suo marito Andrea Pacifici nel terreno di proprietà in contrada Castagnato, hanno allestito una sorta di collina a tema. Quest’anno però hanno proprio esagerato, infatti, da circa un mese lavorano con l’aiuto di alcuni vicini e conoscenti per allestire un vero e proprio percorso dedicato ad Halloween che sarà aperto dal 31 ottobre al 2 novembre. "Siamo partiti per passione – raccontano Paola e Andrea – ma quando abbiamo visto che molti bambini venivano a trovarci, abbiamo deciso di fare qualcosa di più. Dobbiamo ringraziare i nostri vicini Gabriele Alesiani e Ivana Splendiani; Alberto Nunzi e Giada Tamburrini oltre di diverse attività commerciali che ci hanno fornito materiale per allestire le scene. Alla fine abbiamo allestito un percorso guidato di circa 300 metri con circa 100 personaggi fra fantasmi, zombi e teschi, la grande novità di quest’anno la famiglia Addams. Abbiamo preparato un parcheggio vista la grossa affluenza dello scorso anno, il percorso è tutto illuminato e sicuro, ci hanno telefonato anche delle associazioni per accompagnare persone con disabilità a fare una visita".

A Servigliano venerdì 31 ottobre ‘Notte Horror e caccia al tesoro con la strega Charlotte’, si tratta di una nuovissima idea portata avanti da alcuni giovani di Monte Vidon Corrado, Falerone e Servigliano, capitanati da Matteo Colibazzi, che hanno voluto ideare un evento in stile horror ispirato alla leggenda della strega Charlotte, per una sfida a squadre tra mistero e adrenalina. La caccia al tesoro si terrà in piazza Roma, appositamente addobbata per l’occasione, per una sfida in cui le squadre dovranno seguire indizi e superare prove, sfidando enigmi e figure inquietanti che incarneranno la leggenda della strega Charlotte, bruciata a Salem nel 1600 e tornata per vendetta nel mondo moderno. Spirito di squadra, sangue freddo e una buona dose di nervi saldi sono ingredienti fondamentali per affrontare il percorso; costo dell’iscrizione 10 euro, per info e prenotazioni: 334-964 0514 e 333-648 6195.

Poi c’è Magliano di Tenna dove la Pro loco guidata da Alessio Zeppilli, ha allestito un evento dedicato ai bambini denominato ‘Dolcetto Scherzetto’ che si svolgerà nell’ex sala consiliare venerdì 31 ottobre alle 18,30 con musica e animazione.

Alessio Carassai