"Hanno truffato mia nonna fingendosi il nipote"

di Silvio Sebastiani

"Una settimana fa è avvenuta una truffa a Porto San Giorgio nei confronti di mia nonna": a denunciarlo è Paolo Tombolini il quale, fortemente irritato e dispiaciuto per quanto capitato all’anziana signora, vuole partecipare lo stato di prostrazione in cui la stessa è caduta per essere stata raggirata e derubata, tanto da non riuscire a prendere sonno da quando ha subito il furto. Oltreché per far presente lo stato di grande sconforto in cui si trova la nonna, il signor Tombolini interviene per lanciare un grido di allarme e mettere sull’avviso le sue coetanee che si aggirano in città, o magari perché individuati si sono trasferiti in qualche comune limitrofo, dei malviventi che vigliaccamente e senza scrupoli né alcun rispetto per persone che potrebbero essere le loro mamme o addirittura nonne, usano i più svariati espedienti per carpire la buona fede delle perone anziane. Tombolini lamenta altresì di non aver trovato adeguato ascolto da parte di chi è istituzioalmente tenuto a salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Il suo racconto: "Due persone hanno raggirato mia nonna fingendosi il nipote (mio fratello) e sono riuscite ad entrare in casa e ad impossessarsi di diversi gioielli, alla maggior parte dei quali mia nonna era particolarmente affezionata rappresentando, al di là del valore intrinseco, o un regalo, o comunque un caro ricordo". "Immediatamente – prosegue – abbiamo denunciato l’accaduto alla polizia di Fermo. E’ passata già una settimana ma nessuno sembra essersi attivato per almeno controllare le varie videocamere di sicurezza presenti nella via dove è avvenuto il furto. Credo possa essere utile far sapere ai cittadini le modalità di questa truffa".

Secondo Tombolini, queste due persone probabilmente staranno truffando altre anziane in altri paesi limitrofi e sono libere di girare senza alcuna paura di essere denunciate: "Ci sentiamo un po’ abbandonati a noi stessi onestamente – conclude –. Penso sia importante far sapere il tutto ai cittadini sangiorgesi e fermani". La tutela degli anziani o comunque di soggetti deboli, non di rado fatti oggetto di malversazioni e raggiri, è un dovere sacrosanto non di rado inosservato da parte delle istituzioni.