Happy Admo Day, grande festa per i 30 anni

Sono tanti 30 anni di attività per un’associazione di volontariato e all’Admo di Porto Sant’Elpidio, sezione ‘Carla Morroni’, guidata dallo storico presidente Renato Politi, ne sono orgogliosamente consapevoli. Fedeli alla mission che il sodalizio porta avanti da anni, associati e volontari hanno voluto che un anniversario così speciale che festeggeranno sabato e domenica nell’Happy Admo Day, diventasse un’occasione per ringraziare chi li ha accompagnati nel lungo percorso solidale, per spiegare cos’è l’Admo col contributo del dottor Stefano Agolini (dirigente medico del registro regionale donatori di midollo osseo), raccontare l’intensa attività portata avanti nelle Marche con oltre 100 donazioni di midollo osseo in 30 anni (un dato lusinghiero considerato che la compatibilità è di 1 su 100mila). Ultimo, ma non ultimo, nei due giorni dell’Admo Happy Day protagonista sarà anche l’opera di sensibilizzazione rivolta in particolare ai giovani tra i 18 e i 36 anni non compiuti che, sabato e, soprattutto, domenica potranno iscriversi al registro nazionale dei donatori di midollo osseo previo un semplice, rapido e indolore tampone salivare (sostituisce il prelievo). L’Happy Admo Day è patrocinato dal Comune, è promosso con Avis, Aido e Vip Blabla Clown. Il programma: sabato, alle ore 16,30, al polo Gigli (ingresso libero) un incontro per dire ‘grazie’ ai medici che hanno affiancato e affiancano tutt’ora la sezione Admo. Interverrà anche Neri Marcorè. In serata, dalle 20,30, musica con ‘Golden Ale’ e ‘Duemila 90’ in via Battisti. Domenica, dalle 10 alle 19, sul lungomare centro, l’intera giornata è dedicata a informare sul ‘dono’, ad effettuare i tamponi salivari, accompagnati dal ‘Duo Mama’ e dall’animazione dei Vip BlablaClown.