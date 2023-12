‘Hg Cycling Team’ . E’ stata una stagione da ricordare e incorniciare

Quella del 2023 è stata una stagione particolare per la società sportiva ‘Hg Cycling Team’ di Piane di Montegiorgio, che ha regalato un’infinità di successi e tanta notorietà in giro per l’Italia, oltre alla celebrazione per l’anniversario dei 40 anni di attività, avvenuta nei giorni scorsi al ristorante ‘Perla sul Mare’ a Porto Sant’Elpidio. Il gruppo per il 2024 si presenta con il blocco degli amatori tra riconferme e nuovi arrivi sia per le granfondo che per le gare a circuito e corse su strada. Il settore esordienti e giovanissimi costituisce il vero fiore all’occhiello della compagine presieduta da Fabrizio Petritoli. A difendere i colori sociali verde tiffany per la categoria esordienti Pietro Milani, Diego Del Gobbo (primo anno), Giulio Bragaglia e Giammario Conti (secondo anno), seguiti da Nicolò Del Gobbo per la preparazione atletica e da Debora Santarelli e Adolfo Pochi nel ruolo di accompagnatori. I giovanissimi Under 13, seguiti da Tommaso Marozzi, Adolfo Pochi, Loris Carucci e Massimo Di Stefano, continuano la collaborazione con lo storico marchio della Rapagnanese (seconda società ciclistica più antica d’Italia). Pronti a pedalare per la nuova stagione Gaia Pochi, Ilenia Carucci, Sofia Cognigni, Lucia Bragaglia, Tommaso Milani, Francesco Cimica e Samuele Lombardi. Durante la serata la madrina Stefania Andriola, ha affiancato Ivan Cecchini nella presentazione del libro ‘1983 – 2023, quaranta anni di passione’ in cui si ripercorrono i successi, le cronache dalle gare svolte, i personaggi, gli storici sponsor e i sostenitori di un sodalizio che ha abbracciato tante generazioni di atleti. A fine serata, dolce finale d’eccezione: la torta celebrativa dei 40 anni realizzata dalla pasticceria La Provenzale di San Marco dei Cavoti (Benevento) a chiudere un indimenticabile momento conviviale per il collettivo Hg Cycling Team.