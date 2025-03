È nato a Lido di Fermo Alessandro Ciarrocchi, vicino al mare è cresciuto e ha costruito qui anche la sua famiglia. Oggi, da assessore all’ambiente e alla mobilità sostenibile, ha cercato di portare in questa zona quello che come residente avrebbe voluto vedere nel posto che considera il più bello del mondo: "D’estate faccio fatica ad andare in vacanza da altre parti, la bella stagione per me è qui. In questi anni tante cose abbiamo cambiato, molto è stato fatto, ho ancora qualche sogno da realizzare".

Intanto, possiamo fare un primo bilancio di quello che è successo in questi anni? Come è cambiata la costa nord di Fermo?

"Intanto abbiamo valorizzato l’area giochi che attira molte famiglie e fa vivere questo spazio. E poi, penso al campo da basket in piazza Bresca ma soprattutto penso alla pista ciclabile che sembrava una follia. Con gli amici prima di realizzarla misuravamo a passi lo spazio che avrebbe preso, i parcheggi che dovevamo riorganizzare. Alla fine è arrivata ed è diventata una vera rivoluzione culturale, questa zona viene vissuta a piedi e in bicicletta, i turisti dei campeggi, che sono la stragrande maggioranza delle persone che scelgono di fare la vacanza qui, possono spostarsi in tutta sicurezza. Insieme a questo è cresciuta la qualità delle strutture ricettive, si investe e ci si crede di più".

Quando inizia davvero la stagione turistica? Siamo pronti?

"Per noi residenti la stagione inizia quando apre la storica gelateria Pelacani, quello è un po’ il segnale. Per Pasqua contiamo di essere assolutamente pronti con la pulizia della spiaggia che deve essere già accogliente per chi dovesse passare di qui per qualche giorno. Il verde intanto è sistemato in maniera maniacale, sfruttando ogni momento possibile di tregua dal maltempo".

Per attrarre i grandi numeri servono eventi?

"Qui abbiamo portato davvero eventi giganteschi, penso al Jova beach per ben due volte ma poi anche il Carnevale estivo, la notte fluo, persino il concerto dei Cugini di Campagna è stato un grande momento. Questo per dire che possiamo fare la differenza anche su quel piano, anche se chi ci sceglie lo fa per la bellezza, i servizi, la qualità della vita".

I sogni ancora da realizzare? "Uno su tutti è dotare questa zona di una vera grande piazza, un posto dove poter fare foto ricordo. Abbiamo messo a bilancio almeno la progettazione, vorrei poter dare uno slancio forte in questo senso. E poi, un percorso ciclabile che dalla costa arriva fino al centro della città, passando per San Michele, Vallescura, Fonte Fallera. Sarebbe una novità assoluta e una bella attrazione per tanti visitatori amanti delle due ruote. Tra l’altro abbiamo già fatto partire la manifestazione di interesse per un hub di affitto e sistemazione bici, con mezzi anche per disabili, un progetto che è piaciuto molto alle strutture ricettive. Sogno eventi legati alla bicicletta organizzati proprio seguendo questo filone, da appassionato so che può essere un’altra chiave per attrarre gente e far vivere sempre di più questo che è uno dei posti più belli del mondo".

Angelica Malvatani