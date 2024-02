Nel cast di ‘Castelrotto’, accanto a Giorgio Colangeli presente all’aperitivo con alcuni attori del cast presso la Sala degli Artisti di Fermo, il 32enne attore fermano Mirko Abbruzzetti: "Dopo la partecipazione a diversi festival – ha spiegato Abbruzzetti – era giusto presentare l’uscita del film in sala, nelle Marche come tributo alla terra che ne ha ospitato le riprese. Durante un confronto con il regista riguardo alla scelta del paesino dei Sibillini dove ambientare il film, ho suggerito il piccolo centro di Torchiaro (frazione di Ponzano di Fermo, ndr) dove ho trascorso, a casa di parenti, ogni domenica della mia infanzia. Colangeli stesso vi si è trasferito per qualche mese imparando a recitare nel nostro dialetto: ne è nata una bella amicizia anche fuori dal set". Tra i coprotagonisti, l’altro attore fermano, Giorgio Montanini: "Tra i nostri personaggi – ha aggiunto Abbruzzetti – una curiosa vicenda: io interpreto l’amico ‘buono’ del protagonista mentre Giorgio quello che gli è vicino ‘per convenienza’. Nel film non si vede, ma finisce con l’essere arrestato proprio da me (sorride, ndr). La mia è una passione che parte da lontano e che si è concretizzata con un percorso di formazione presso l’accademia ‘Officine Mattòli’ di Tolentino. Sono seguite relazioni interpersonali che mi hanno offerto diverse esperienze nel circuito televisivo fino al ruolo in ‘Casterotto’: quella più importante nel mio percorso, almeno fino a questo momento. Teatro, televisione e cinema sono il mio mondo: ho in programma una commedia per il prossimo anno".

Gaia Capponi