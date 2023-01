Horbart, Cocciaretto sconfitta in finale

Forse non era giusto che per la tennista fermana Elisabetta Cocciaretto la finale del torneo Horbart terminasse così, vale a dire con una sconfitta dopo aver manifestato considerevoli qualità tecniche e fisiche e battuto, una di seguito all’altra tre avversarie di grande lustro nel mondo del tennis. Ma questa è la legge dello sport che ti può esaltare ma anche deludere, suscitando sempre comunque emozioni. Cocciaretto, che era alla sua prima finale WTA, è stata sconfitta per 76 (0) 64 dalla statunitense Lauren Davis, ex Top 30 oggi numero 84 del ranking. Comunque, grazie le convincenti prove di cui è stata protagonista nel torneo entrerà per la prima volta in Top 50 e sarà la nuova numero 2 d’Italia dietro Martina Trevisan. C’è da dire che la Lauren Davis ha trionfato senza perdere neppure un set nel percorso verso la finale. La Cocciaretto ha dichiarato di essere contenta di come ha giocato il torneo e di aver imparato tante cose dalla partita persa. I suoi tanti fan del Fermano da un lato sono rimasti delusi del mancato successo, dall’altra soddisfatti per la sua crescita come atleta e nell’aumentata considerazione nel campo del tennis a livello mondiale.