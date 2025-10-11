Hospice La Farfalla, partono i corsi per chi vuole diventare volontario

Promosso dalla onlus ‘L’Abbraccio’ i cui volontari sono da anni una delle anime dell’hospice, il nuovo corso per volontari in cure palliative in hospice ‘La farfalla’.

Non si tratta solamente di una occasione di incontro con una realtà associativa che ha saputo distinguersi per la mission generosa e per niente facile che si è data, scegliendo di stare vicino a pazienti malati di tumore e i loro familiari. "Questo percorso – spiega la onlus – va oltre l’aiuto agli altri: è anche una straordinaria occasione di crescita personale. Le competenze che si acquisiscono, dall’ascolto empatico alla gestione delle emozioni, dalla capacità di accogliere la fragilità al saper stare accanto al dolore, non sono utili sono in hospice, ma arricchiscono la vita quotidiana e i rapporti con le persone che ci circondano". Quando, insomma, aiutare fa bene innanzitutto a chi presta aiuto.

Concetti tanto più veri nel momento in cui i partecipanti al corso potranno liberamente scegliere se "proseguire il cammino come volontario in hospice, o considerare l’esperienza come un prezioso bagaglio personale da portare con sé nella vita di ogni giorno". Le cure palliative puntano ad accompagnare, alleviano il dolore e sostengono la persona e sono accanto alle famiglie, difendendo dignità e qualità della vita fino all’ultimo. "Essere volontari in questo contesto significa essere una presenza attenta e rispettosa, capace di offrire ascolto e sostegno nei momenti più delicati" aggiunge l’associazione. Il corso sarà tenuto dalla psicologa e psicoterapeuta Teresa Antonelli. Per le preiscrizioni abbracciomontegranaro.it.