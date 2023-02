I 5 Stelle non sciolgono le riserve

Inizialmente ipotizzata per il 28 maggio la data del primo turno delle elezioni amministrative è stata anticipata al 14 e 15 maggio per cui, i tempi per le coalizioni che si stanno approntando per la campagna elettorale si sono ulteriormente ristretti. Entro la metà di aprile devono essere consegnate candidature, liste e programmi elettorali. Al momento, ferme restando eventuali liste civiche che compariranno sulla scena cittadina nei prossimi giorni per collocarsi con uno degli schieramenti già individuati, ci sono ancora situazioni in bilico che dovranno essere chiarite in un breve lasso di tempo. Non è stata decisiva, ad esempio, la riunione convocata dal Movimento 5 Stelle cittadino per decidere il da farsi alle prossime elezioni. All’incontro erano presenti la consigliera comunale, Moira Vallati (ex candidato sindaco dell’ultima tornata elettorale), l’onorevole Giorgio Fede e Mirella Emiliozzi (coordinatrice M5S del fermano), insieme ad iscritti, simpatizzanti, ma anche esponenti di altre forze politiche cittadine. Una serata che, stando a quanto riferiscono gli addetti ai lavori, è stata proficua ma non dirimente sulla scelta del candidato da appoggiare (al momento, è escluso che i 5Stelle possano fare una corsa in solitaria alla poltrona di sindaco). Come uscire dall’impasse? "Il faro, a questo punto, è rappresentato dai programmi – spiegano i diretti interessati – per cui analizzeremo le varie proposte e ci confronteremo su questa base prima di decidere".

Non è chiaro se è ancora ferma l’idea di essere della partita con il simbolo: qualora così fosse, le opzioni restano solo due: andare con Paolo Petrini e il centrosinistra o con Alessandro Felicioni e i suoi civici, non potendo scegliere né Massimiliano Ciarpella, né Gian Vittorio Battilà alla luce del veto posto dal partito nazionale di non affiancare il simbolo dei 5Stelle né a Fi, né a Lega, né a Fd’I. Intanto, fervono movimenti per possibili aggiustamenti in corsa delle coalizioni e vengono dati ancora in corso, con buon margine di certezza, approcci diplomatici tra il gruppo di Felicioni e i ciarpelliani per riuscire a trovare una sintesi che li faccia stare insieme, dalla stessa parte. Ma, anche in questo caso, ogni decisione, per quanto ponderata, deve essere presa a breve, per per mettere a punto le liste e i programmi.

Marisa Colibazzi