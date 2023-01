I 70 anni della città celebrati in grande stile

Con la fine del 2022 si sono concluse anche le celebrazioni della città per il 70esimo anniversario dall’autonomia da Sant’Elpidio a Mare. Un anniversario speciale che ha avuto il suo culmine con l’esibizione delle Frecce Tricolori e che si è inserito in ogni iniziativa promossa in città, andando a ricordare e valorizzare tutti coloro che hanno rappresentato un passaggio importante nella pur breve vita della più giovane città della provincia. Il tutto è avvenuto sotto la direzione e il coordinamento dell’assessore ai grandi eventi, Patrizia Canzonetta: "La mia delega è stata pensata per agevolare lo svolgimento di appuntamenti consolidati della tradizione cittadina, come il 1 Maggio, il Natale, ma anche per conferire la giusta importanza al 70ennale". L’anniversario è stato celebrato con manifesti, e grafiche ad hoc, con l’inserimento del logo in tutte le locandine degli eventi, con immagini simbolo della città di ieri e di oggi, con un video della memoria, ma "abbiamo anche promosso eventi, la celebrazione ufficiale al teatro delle Api. Le Frecce Tricolori sono state l’evento dell’anno" aggiunge la Canzonetta. Sul finire dell’anno, durante le feste natalizie, anche l’installazione luminosa col numero 70 posta di fronte all’entrata del palazzo comunale ha raccontato l’importante ricorrenza.