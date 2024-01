I baby tennisti convocati al raduno provinciale under 10

I baby tennisti della scuola tennis di Porto San Giorgio sono stati convocati al raduno provinciale under 10 Ascoli Piceno/Fermo che si svolgerà domenica al circolo tennis Maggioni. Su un totale di diciotto convocati al raduno provinciale ben sette sono i baby giocatori provenienti dal circolo tennistico sangiogese. A conferma se mai fosse stato necessario del suo valore. Non per nulla viene indicata tra le migliori scuole di tennis a livello nazlonale. I “vecchi” del circolo si sono congratulati con i loro piccoli amici.