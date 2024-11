I bambini al centro: servizi, buone prassi e politiche educative

Se si vuole costruire un futuro sano, bisogna mettere al centro delle azioni di oggi i bambini. Parte da qui l’iniziativa dell’ambito sociale XIX e del coordinamento pedagogico per il periodo che va da 0 a 6 anni, il coordinatore d’ambito Alessandro Ranieri spiega che parte quest’anno una iniziativa che vedrà, domenica prossima al Fermo forum, proprio i bambini al centro di ogni pensiero, nella costruzione di una appartenenza: "In questo mese ricorre la giornata dei diritti del fanciullo, mettiamo in campo un evento che nasce dal basso, all’interno del contesto del coordinamento pedagogico, 0-6 anni. Domenica sarà l’occasione per raccontare la qualità dei servizi, delle politiche educative rivolte al mondo dell’infanzia, buone prassi che si coniugano con i servizi per la fascia di età da 0 a 3 anni, dentro un percorso di collegamento fino all’età adolescenziale". Moltissimi gli attori coinvolti, più di 90 realtà tra plessi scolastici infanzia e nidi, che si racconteranno nel corso di un momento molto operativo.

L’assessore ai servzi sociali del comune, Mirco Giampieri parla di una giornata importante: "Ai bambini trasmettiamo il senso di appartenenza. Crediamo molto nel progetto del nostro asilo nido comunale che vede ogni anno l’ingresso di 20 nuovi bambini per graduatoria, quello che faremo domenica sarà potenziare la rete tra educatori e famiglie, per sapere quello che si fa". presente anche il comune di Grottazzolina, l’assessore ai servizi sociali ricorda il villaggio dell’infanzia nato nel 2011, oggi ripreso nell’idea dall’Ambito sociale, nella convinzione che "seminare oggi nelle menti e nei cuori dei piccoli vuol dire raccogliere domani". Alle 8,30 di domenica ci sarà il seminario per addetti ai lavori e genitori, sull’ identità del coordinamento pedagogico, con esperienze e conoscenze dal mondo della scuola e buone pratiche del nostro territorio. A distanza interverranno esperti che hanno curato la formazione, mentre ci sarà un ricordo di Rosalba Vitali che non c’è più e che ha fatto parte del coordinamento. Dalle partiranno i 14,30 laboratori di un’ora e mezzo, anche qui per addetti ai lavori e genitori, per la musica, l’inglese, per supportare genitori e educatori. Dalle 16,30 si apriranno 21 stand con giochi e animazione, con tutte le realtà del territorio, le scuole, i nidi, i centri infanzia, le associazioni culturali, per trasmettere conoscenza divertendosi. "Abbiamo avuto il supporto della Provincia di Fermo e del liceo scientifico che ci hanno messo a disposizione ulteriori spazi, spiega ancora Ranieri, importate la partecipazione di ben 8 istituti comprensivi del territorio". Il dirigente Gianni Della Casa parla di uno scambio di esperienze e contributi professionali fondamentale.

Angelica Malvatani