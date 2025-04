I bambini di Salvano puliscono la spiaggia di Marina Palmense

Piccoli ambientalisti crescono. Si sono messi al lavoro con grande convinzione i bambini della scuola dell’infanzia Salvano, guidati dalle loro insegnanti, per pulire la spiaggia di Marina Palmense, insieme con i volontari di Legambiente, nell’ambito del progetto Spiagge pulite.

Una mattinata faticosa ma entusiasmante per i piccoli che hanno capito quanto poco ci vuole a sporcare e quanto lavoro è invece necessario per pulire: "E’ stato un momento veramente importante per 75 alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di Salvano – spiega l’insegnante Verusca Pazzaglia –, abbiamo fortemente voluto questo momento con i bambini proprio per dare loro consapevolezza di certi comportamenti che adottiamo. Una bambina ha detto una frase che mi ha colpito molto: ’’questo lavoro è faticoso ma molto bello’’".