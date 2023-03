‘I bambini e l’ambiente’ fa tappa al teatro La Perla

Il quinto congresso su ambiente e salute promosso dal Forum Distretto Rotary 2090 per la prima volta lascia la provincia di Pesaro Urbino per approdare nel fermano e fare tappa, il 24 e il 25 marzo al teatro La Perla. Un appuntamento di altissimo livello, dietro al quale c’è un team organizzativo di livello altrettanto elevato, a partire dai Rotary Club di Montegranaro (capofila), dell’Alto Fermano – Sibillini, di Fermo e di Porto San Giorgio, all’Ordine degli Psicologi delle Marche, l’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Fermo, l’Università Politecnica delle Marche, l’International Society of Doctors for Enveronment. Oltre a questi, ha subito sposato l’iniziativa il Comune di Montegranaro e la dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo, ed hanno dato un prezioso supporto l’agenzia Mediolanum e vari sponsor. Tutti insieme per un programma tanto corposo quanto importante per i contenuti che saranno veicolati, incentrato sul tema ‘I bambini e l’ambiente’. Due giornate di approfondimento (il 24 marzo, dalle ore 16; il 25 marzo, dalle 8,30) che prendono spunto dalla necessità, sempre più cogente e di stretta attualità soprattutto alla luce dei dati relativi alla decrescita dell’età media della popolazione, di riportare la qualità della vita al centro del dibattito e di farlo sin dalla più tenera età, guardando, appunto, ai bambini e ragionando intorno al concetto di ambiente inteso sia nel senso più stretto del termine, sia dal punto di vista sanitario, sia come famiglia, scuola, sociale. Una panoramica a 360 gradi di una tematica di larghissimo interesse per operatori (sono previsti crediti Ecm per medici, chirurghi e odontoiatri), per famiglie e cittadini viste le numerose sfaccettature con cui sarà sviscerato l’argomento del convegno.

Alla presentazione dell’appuntamento, soddisfazione per aver portato un evento di tale portata e attualità nel cuore del fermano, per di più con una lodevole organizzazione corale, è stata espressa dal sindaco Endrio Ubaldi, da Stefano Santoni (Rotary Montegranaro, da cui è partita l’idea del convegno), Paolo Pazzi (Rotary Fermo), Giovanni Tirabassi (Rotary Porto San Giorgio – Riviera Fermana), Sandro Lautizi (Rotary Alto Fermano – Sibillini), Katia Marilungo (Ordine Psicologi Marche), Roberto Visioni (Ordine dei Medici di Fermo), Chiara Cudini (dirigente Isc Montegranaro), Mauro Lucentini, Cecilia Valentini (Mediolanum).

Marisa Colibazzi