I bambini puliscono il mondo a Porto Sant'Elpidio: Legambiente coinvolge 500 alunni

Oltre 500 alunni delle scuole dell’obbligo cittadine hanno partecipato alla campagna Puliamo il mondo, promossa da Legambiente nazionale e organizzata dal circolo locale in collaborazione con l’assessorato all’ambiente. Una iniziativa che ogni anno vede il coinvolgimento entusiasta degli alunni e che quest’anno ha impegnato 22 classi della primaria e dall’infanzia dei plessi Collodi, De Amicis, Martiri, Mercantini, Pennesi, Peter Pan e Rodari. "In questa edizione abbiamo voluto preparare il terreno di gioco. Una volta ripulite le aree individuate, – ha spiegato Katia Fabiani, presidente del circolo di Legambiente ‘Antonietta Belletti’ – i bambini si sono potuti divertire a loro piacimento con la palla, nel gioco del fazzoletto o nel tiro alla fune. Creare, preparare uno spazio accogliente per poi beneficiarne e riappropriarsene è fondamentale. Pulire un luogo, non significa solo togliere lo sporco, ma prendersene cura". L’assessore all’ambiente, Maria Laura Bracalente, condividendo appieno il messaggio che la campagna Puliamo il mondo ha voluto lanciare quest’anno, nel ripulire ma soprattutto nel prendersi cura degli spazi comuni, si è complimentata con il corpo docente per la massiccia adesione, e con Legambiente che ha promosso l’iniziativa. "Complimenti anche ai bambini – ha aggiunto - i veri protagonisti di questa giornata, che hanno partecipato attivamente, sono stati molto attenti nel raccogliere, classificare e separare i rifiuti abbandonati incivilmente nelle aree pubbliche, dando una bella dimostrazione di impegno e senso civico a tutti noi".

m.c.