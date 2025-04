I bambini sulla Vespucci

Gli alunni dell’Omnicomprensivo di Amandola, hanno trascorso una giornata indimenticabile a bordo della nave scuola ‘Amerigo Vespucci’. È quanto avvenuto per 42 alunni delle classi V delle elementari di Amandola, Montefortino e Santa Vittoria in Matenano, protagonisti di una visita guidata nel porto di Ancona. Ad accompagnare la delegazione scolastica, la dirigente Rita Di Persio, i docenti, parte dello staff di segreteria, il sindaco di Santa Vittoria Fabrizio Vergari. Al termine della visita, un gesto simbolico ha suggellato il legame tra il territorio montano e la Marina: una foto di Amandola, firmata dai bambini, donata al capitano Giuseppe Lai, a testimonianza della vicinanza della comunità alla Marina Militare. Amandola, ha ospitato in passato gruppi di sommergibilisti, che trascorrevano periodo di riposo nei Sibillini al termine delle loro missioni.