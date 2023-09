I bandi della Regione Marche a Montappone: 28 milioni per le aziende

La Regione Marche mette a disposizione delle aziende del territorio attraverso bandi mirati 28 milioni di euro; divisi per vari settori produttivi e programmi di innovazione. E’ stato l’assessore regionale Andrea Maria Antonini ad annunciare le novità dei bandi nell’incontro che si è tenuto luendì a palazzo Riccucci di Montappone per affrontare il tema ‘Innovazione di prodotto sostenibile e digitale’, argomenti che poi sono stati svisceranti nel dettaglio dalla dirigente regionale Stefania Bussoletti. Presenti all’incontro imprenditori del territorio; Silvano Bertini, dirigente che segue industria, artigianato e credito, Alessandro Migliore della Cna e il consigliere regionale Marco Marinangeli e il presidente del settore cappello di TessiliVari Paolo Marzialetti. I bandi sono stati divisi per settore: 5 milioni per sistema casa e ambienti di vita; 5 milioni per moda e persona; 5 per meccanica e engineering; 4 milioni sistema alimentare; 3 milioni per servizi e cultura; 3 milioni per servizi e prodotti servizi e salute e 3 milioni per economia dei servizi. "Gli incontri servono a confrontarsi, raccogliere le idee e impostare i bandi in uscita – spiega Antonini -. Noi vogliamo rendere le imprese sempre più competitive, che oggi si avviano alla transizione digitale e alla sostenibilità del prodotto". I beneficiari dei nuovi bandi sono micro, piccole e medie imprese; i requisiti minimi di adesione sono essere iscritti al registro della Camera di commercio territoriale; essere attive e avere sede nel territorio regionale. Gli obiettivi sono quelli di supportare i progetti di innovazione e diversificazione dei prodotti. Uno degli elementi chiave, la capacità di incentivare le imprese a rapportarsi ai nuovi mercati, perché le aziende delle Marche sono molto brave a produrre, ma devono migliorare nel settore vendite.

Alessio Carassai