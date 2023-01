I calendari d’arte delle Grafiche Fioroni a Villa Raccamodoro

I calendari d’arte delle Grafiche Fioroni sono diventati un cult per molti appassionati che, ogni anno, in barba ai nuovi, impalpabili ed asettici metodi tecnologici per segnare il passare dei giorni, si premurano di assicurarsi le pregevoli pubblicazioni create dalla storica stamperia di Casette d’Ete e distribuite a titolo gratuito. E ogni anno, i titolari Enzo Marinacci, Sauro e Leonello Alessandrini, organizzano un evento di presentazione di queste produzioni in location sempre molto esclusive. Quest’anno, l’appuntamento è per domenica, dalle ore 17, nella raffinata e suggestiva Villa Raccamodoro (in Contrada Tenna). Marina Venieri (Associazione ‘La Luna) introdurrà gli artisti dei tre calendari (di diverso formato) di quest’anno: Michelino Iorizzo, Raffaele Iommi, mentre Enrica Bruni (direttrice della Civica Pinacoteca di Civitanova Marche) parlerà di Arnoldo Ciarrocchi. Per l’occasione è stata allestita nella limonaia della villa, una mostra di calendari d’arte delle Grafiche Fioroni dal 2001 al 2023 che sarà visitabile fino al 29 gennaio (orario 18-20). All’evento, è prevista la presenza dei sindaci di Monte Urano, Moira Canigola, e Sant’Elpidio a Mare, Alessio Pignotti, di Paolo Sabbatini (direttore dell’Istituto Italiano di Cultura nel mondo), del pittore Sandro Trotti e di tanti amici ed estimatori delle Grafiche Fioroni.

Marisa Colibazzi