I calzaturieri verso l’Obuv: "Ci sono aspettative alte"

Crescono le aspettative tra i calzaturieri del fermano per la prossima edizione di Obuv – Mir Kozhi l’importante fiera che si terrà a Mosca dal 17 al 20 ottobre. Organizzata da Bologna Fiere con il patrocinio e la supervisione strategica di Assocalzaturifici, l’Area Italia all’interno dell’evento è diventata negli anni l’appuntamento commerciale piu’ importante dedicato alla calzatura di fascia medio-alta e alta in tutta la Federazione Russa. Molte aziende del fermano continuano a puntare decisamente sul mercato russo che malgrado la guerra e le tensioni internazionali rimane uno spazio commerciale molto interessante. La conferma della voglia dei consumatori residenti negli Stati dell’ex Unione Sovietica giunge dal bilancio della rassegna Moda Italiana@Almaty. Infatti la rasegna si è conclusa con una crescita significativa, +40% di presenze. Un incremento record per la manifestazione che ha messo in mostra le collezioni di 64 espositori con oltre 85 brand rappresentativi del meglio del made in Italy e tra questi numerosi calzaturifici del fermano. Interesse sempre crescente per una manifestazione che ha visto un nutrito gruppo di buyer qualificati partecipare ad una fitta agenda di incontri realizzata grazie alla partnership con Ice Agenzia che ha organizzato un incoming program da tutti i principali mercati dell’area centroasiatica e da tutte le province del Kazakistan. Nel dettaglio sono venuti ben 420 buyer da tutte le province del Kazakistan, oltre 50 dall’Uzbekistan, e presenze da Tagikistan, Kirghizistan e Mongolia. Il mercato complessivamente continua la propria espansione per la moda italiana e conferma la propria vitalità anche per il segmento premium. Gli orizzonti della domanda si allargano anche al segmento donna dall’Uzbekistan, tradizionalmente orientato all’uomo. Nel contempo però la debolezza della valuta si fa sentire sui volumi degli ordini e in questa fase determina una pressione sul fattore prezzo. Almaty ed il Kazakistan comunque stanno rafforzando il ruolo di hub strategico sui mercati euroasiatici in un momento di grande incertezza del quadro geopolitico.

"Il significativo aumento dei buyer presenti alla manifestazione in Kazakistan – dichiara il presidente di Confindustria Moda, Ercole Botto Poala – conferma l’impostazione strategica delle aziende che hanno puntato su un mercato in crescita e che dichiara sempre maggiore attenzione per la moda italiana. 64 espositori e 85 brand hanno saputo lavorare in sinergia con gli organizzatori e incentivare l’incoming program orchestrato da Ice con il valore delle loro proposte. Siamo orgogliosi di far parte del movimento che ha portato la moda al secondo posto dell’export italiano in Kazakistan".

v.b.