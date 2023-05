I campionati italiani grazie all’Asd Artistica

Ancora una volta Porto Sant’Elpidio riesce a distinguersi nella promozione dello sport ospitando sabato e domenica al palas i campionati nazionali di ginnastica aerobica (categorie gold allievi, junior e senior). L’assessore Emanuela Ferracuti ha ringraziato l’ASD Artistica che è riuscita a portare in città un evento agonistico di altissimo livello "La città da qualche anno è culla di campioni e campionesse a livello nazionale e questa società ha portato già in altre occasioni il nome di Porto Sant’Elpidio a livello internazionale, ottenendo risultati importanti. I complimenti vanno nello specifico a Marzia Casciotta e Claudia Rosini e a tutte le ginnaste". Proprio l’esperta istruttrice e cofondatrice Marza Casciotta ha mostrato tutta la sua soddisfazione per i traguardi raggiunti dalle sue atlete, uscite vincitrici già da varie competizioni, come quella di Plovdiv, in Bulgaria "Abbiamo delle atlete eccellenti – ha aggiunto – anche per partecipare in questo campionato le ragazze hanno dovuto superare diverse selezioni, prima regionali, poi interregionali ed ora le migliori 12 di ogni categoria si sfideranno proprio qui nel nostro palazzetto dello sport per i campionati italiani". Le atlete elpidiensi in gara saranno Sara Cutini, Asia Damen, Martina Foresi, Nicole Alighieri, Elena Ciccarelli, Naike Centofante, Linda Balsemin, Alice Timi, Veronica e Asia Trillini, Ambra Bianchini. "A volte lavoriamo insieme in gruppo o in trio – dice Sara Cutini, atleta di punta della squadra, nella categoria Senior – ma capita anche di scontrarci nella stessa categoria, non c’è competizione, è un mondo molto sano in cui siamo felici per la vittoria delle nostre compagne". Le Senior in gruppo ricreeranno l’atmosfera di X Factor, scegliendo musica e body a tema, mentre i singoli saranno Biancaneve, Tina Turner e Mulan.

Nadir Tomassetti