I campioni del sitting volley alla media ’Collodi’

A conclusione del progetto dedicato allo sport inclusivo, gli alunni della scuola media ‘Collodi’ di Montappone hanno incontratogli atleti della Scuola Fermana di pallavolo che giocano a sitting volley. Una pratica sportiva nata nel 1956 in Olanda, che adatta il gioco del volley alle persone con disabilità, che si svolge seduti a terra, con la rete bassa e il campo più piccolo. Alla cerimonia hanno partecipato Mauro Ferranti e Gilberto Caraceni, rispettivamente sindaci di Montappone e Massa Fermana, la dirigente scolastica Patrizia Tirabasso, gli atleti azzurri di sitting volley Luca Vallasciani e Cristiano Crocetti, accompagnati dalle colleghe Manuela Luciani e Serena Scolaro, allenati da Lorenzo Giacobbi tutti delle Scuola Fermana, Daniele Malavolta delegato regionale del Cip (Comitato italiano paralimpico), oltre a insegnanti e alunni. Le autorità a turno e gli ospiti hanno ricordato l’importanza dello sport come elemento di socializzazione, d’impegno personale per crescere e confrontarsi con gli altri e attraverso il sitting volley anche di inclusione permettendo a tutte le persone di partecipare a una pratica sportiva. La mattinata si è conclusa con un mini torneo di sitting volley, con i giovani atleti della Scuola Fermana scesi in campo con i ragazzi.

a. c.