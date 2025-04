I candidati chiamati all’altare:: "Lavorate per il bene comune"

Una ’Domenica delle Palme’ con tanto di augurio speciale per i candidati sindaco che, ieri mattina, si sono trovati nella Perinsigne Collegiata, per assistere alla Santa Messa celebrata da don Enzo Nicolini. Intravedendoli tra i fedeli presenti alla celebrazione, il parroco ha invitato Rossano Orsili, Mirco Romanelli e Gionata Calcinari (mancava solo Enrico Piermartiri che ha partecipato alla Santa Messa successiva) sull’altare, accanto a sé e con il suo solito modo di fare affabile e intraprendente, li ha presentati alla comunità che ha ricambiato il saluto con un applauso, dopodiché si è soffermato sull’impegno che stanno mettendo in campo per essere eletti alla guida della città. "L’augurio – si legge nella pagina social della parrocchia riferendo dell’episodio – è stato quello che, al di là del partito politico si possa lavorare per il bene comune del nostro paese, in un clima di pace, come invitava a fare la liturgia odierna (e le palme benedette ne erano l’ulteriore simbolo, ndr), e in un clima di collaborazione tra tutti". Un messaggio prettamente pasquale, accolto con piacere dai tre candidati sindaco oltre che dai presenti, piacevolmente sorpresi dall’inconsueto fuori programma ‘elettorale’. m. c.