I carabinieri denunciano due ventenni con hashish e cocaina

Negli ultimi mesi, i carabinieri hanno intensificato le operazioni di controllo nell’entroterra, prestando massima attenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Tali controlli nei giorni scorsi hanno portato i carabinieri della stazione di Montegiorgio in collaborazione con il Nucleo operativo e radiomobile sempre di Montegiorgio, alla denuncia nel territorio di Falerone in stato di libertà di due individui per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due denunciati: un 25enne albanese e un italiano di 22 anni. I carabinieri, durante un controllo nei pressi di un casolare disabitato adiacente all’abitazione dell’albanese, hanno sorpreso i due giovani in possesso di alcune sostanze stupefacenti. Più nel dettaglio si trattava di pochi grammi di cocaina, suddivisi in due dosi, e 23 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione utilizzati per pesare e dosare le sostanze. Successivamente la perquisizione è stata estesa presso le abitazioni dei denunciati: all’interno dell’abitazione dell’albanese è stato rinvenuto anche del materiale per il confezionamento delle dosi, a ulteriore conferma della sospetta attività di spaccio a cui i due probabilmente si dedicavano. Le sostanze stupefacenti, i bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati per ulteriori approfondimenti investigativi e sono ora a disposizione della competente Autorità giudiziaria per le opportune valutazioni e provvedimenti. L’operazione mostra l’attenzione capillare dei carabinieri sul territorio. a.c.