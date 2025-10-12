I carabinieri inaugurano il monumento ai caduti

Da ieri, il piazzale attiguo alla biblioteca comunale ‘Santori’ è dedicato all’Arma dei carabinieri e vi fa bella mostra di sé il monumento voluto dalla locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc), dal presidente Maggiore Serafino Dell’Avvocato e dal direttivo. E’ un’opera in marmo, bronzo e lamiera di ferro e l’artista, Sandro Bartolacci, vi ha raffigurato un carabiniere morente sostenuto dalla Virgo Fidelis che è la protettrice dell’Arma, rappresentando la sofferenza di chi sta perdendo la vita per difendere la collettività. Bartolacci è docente di discipline scultoree al Liceo Artistico ‘Preziotti’, è membro dell’Anc e il monumento in memoria dei caduti nell’adempimento del dovere inaugurato ieri è la sua tredicesima opera monumentale.

L’amministrazione comunale ha voluto supportare l’iniziativa e, oltre che alla santa messa officiata da don Enzo Niccolini, alla cerimonia durante la quale è stato letto il messaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto, erano presenti il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Gionata Calcinari, il presidente del consiglio, Simone Trasarti, oltre a diversi assessori e consiglieri comunali.

Presenti inoltre il Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, e ancora sindaci e amministratori di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Monte Urano, Torre San Patrizio, il presidente della Provincia, Michele Ortenzi. Per quanto riguarda gli esponenti delle forze dell’ordine, c’erano il generale di brigata Nicola Conforti, il colonnello Gino Domenico Troiani; Beatrice Nastri della Questura di Fermo, il tenente tolonnello Alessandro Caputo del comando provinciale della Guardia di Finanza) oltre all’Ispettore regionale Anc Marche Generale di Brigata Tito Baldo Honorati.

Inoltre sono state presenti le sezioni Anc del fermano e delegazioni di Ostra, Cupramontana, Tolentino, Civitanova, Osimo, Cortona, polizia di Stato, associazioni di volontariato, sezione esteri Anc Repubblica di San Marino. Presenti oltre 100 studenti delle scuole medie con i docenti e la dirigente, Teresa Santagata.