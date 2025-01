I carabinieri ritirano cinque patenti

Pugno duro da parte dei carabinieri nella lotta al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel weekend appena trascorso i carabinieri hanno denunciato un veregrense di 28 anni e un 51enne di Fermo: positivi all’alcol test e patenti ritirate. I carabinieri di Montegiorgio hanno denunciato un 62enne del posto, poiché rimasto coinvolto in un incidente stradale: era in stato di alterazione alcolica. La patente è stata ritirata e la vettura è stata sequestrata. A Servigliano un 64enne di Monsanpietro Morico aveva un tasso alcolico ben oltre i limiti previsti: la sua patente è stata ritirata e la vettura sequestrata. Un altro caso ha coinvolto poi un 25enne di Porto San Giorgio, anch’esso responsabile di aver guidato in stato di ebrezza alcolica.