"I cittadini hanno capito il nostro messaggio e continueremo così"

"Il consenso e il sostegno dei cittadini era forte, lo abbiamo sentito in questa campagna elettorale per cui ci aspettavamo di avere una percentuale importante e di questo non posso che ringraziare i cittadini che hanno compreso il messaggio che volevamo lanciare" il candidato sindaco Gionata Calcinari a capo di una coalizione di centrodestra, a distanza di tre anni, si ritrova ad affrontare per la seconda volta il turno di ballottaggio nella corsa alla poltrona di sindaco della sua città e, seppure l’entusiasmo che si respira nella sua sede elettorale tra i suoi sostenitori accorsi in massa per seguire i risultati elettorali, è alle stelle, Calcinari ne fa tesoro, assorbe la forza e l’adrenalina che gli trasmettono. Nel contempo, cerca di mantenere i piedi per terra, ritenendo che, seppur vero che la mission è stata ipotecata con quasi il 45%, ancora ci sono due settimane di campagna elettorale da affrontare. E’ rimasto sorpreso, ma non più di tanto, dalle preferenze ottenute (ha vinto dappertutto): "Ci aspettavamo questa percentuale ma rispetto al 2022 siamo cresciuti nelle frazioni, dove eravamo più coperti e quindi siamo cresciuti in tutte le sezioni, in maniera equilibrata". Sull’affluenza al voto (55%) "sono comunque pochi i cittadini che si sono recati alle urne, ma sono un paio di punti percentuale in più rispetto all’altra volta (53,1%) e io voglio comunque vederci un dato positivo e il segno che bisogna continuare a chiedere ai cittadini di andare al voto".

Ora la città deve prepararsi a un ballottaggio tra due candidati che hanno molte affinità, che vengono da un trascorso comune nel centrodestra (anche se Rossano Orsili si è presentato come civico): come cercheranno di affrontare una competizione per certi versi anomala, e di sicuro insolita? "Noi continueremo a fare la campagna elettorale che abbiamo fatto nel primo turno, - spiega Calcinari - cercando di convincere gli elettori della bontà del nostro progetto, del nostro programma di rilancio della città e delle cose che vogliamo fare. Poi, ovviamente, su alcuni temi c’è una differenziazione rispetto al candidato Orsili, come sull’area Mandozzi, sui parcheggi e altro, per cui i cittadini valuteranno".

Su apparentamento o accordi, Calcinari rimanda la risposta di qualche giorno: "Intanto ci godiamo questo risultato. Noi al primo turno non abbiamo davvero pensato a cosa fare in un ipotetico secondo turno. Adesso riunirò la coalizione e vedremo insieme il da farsi". Circa la possibilità di giocarsi la carta di anticipare la giunta, "non lo so – risponde -. I nomi della giunta, vanno concordati con la coalizione, con persone che hanno tempo, che danno la loro disponibilità a fare gli assessori a tempo pieno per cui dovremo ragionarci bene".

Marisa Colibazzi