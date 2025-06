I commercianti di Casette:: "Ancora in attesa dei ristori"

"In piena campagna elettorale per le elezioni amministrative, siamo stati continuamente messaggiato nei gruppi whatsapp e abbiamo letto interventi sugli organi di informazione di qualche politico regionale che ci assicurava e rassicurava sul fatto che la liquidazione dei ristori era imminente. Ma niente. Anche ad elezioni finite, sempre dalla Regione ci è stato nuovamente assicurato che entro la metà di giugno i soldi sarebbero arrivati. Siamo arrivati alla fine di giugno e ancora non abbiamo ricevuto nulla per cui, volendo buttarla sull’ironia, ci è venuto un dubbio: non è che dobbiamo aspettare le elezioni regionali per poterli avere? Forse si riferivano a quelle elezioni?".

È piuttosto caustico lo sfogo che arriva dai commercianti di Casette d’Ete che dalla fine di marzo, quindi quasi quatrro mesi, sono in attesa di ricevere i famosi ‘ristori’ per i disagi subiti a causa della prolungata chiusura del ponte sull’Ete Morto per i lavori di realizzazione della nuova infrastruttura. Era fine marzo quando i commercianti ammessi ai ristori (perché alcuni sono stati esclusi) sono stati contattati dagli uffici regionali del Genio Civile "che ci hanno comunicato le somme cui avevamo diritto e se le accettavamo. Nessuna possibilità di contrattazione: prendere o lasciare. E anche se rispetto a quello che avevamo documentato, i ristori fissati erano in misura fortemente inferiore, abbiamo accettato ob torto collo di farceli liquidare. Verso la fine di marzo, abbiamo inviato la nostra accettazione e ci siamo messi in attesa" raccontano. Non immaginavano che sarebbero trascorse settimane, addirittura mesi, nell’attesa di quei ‘quattro baiocchi’ "che – convengono i commercianti - saranno pure cifre minime, ma sono sempre meglio di niente. E invece, ancora non abbiamo ricevuto né avvisi, né tantomeno la liquidazione del dovuto".

Intanto, il nuovo ponte sull’Ete Morto è stato inaugurato in piena campagna elettorale (foto) anche se, bisogna ricordarlo, i lavori non erano ancora stati ultimati del tutto e senza il dovuto coinvolgimento della cittadinanza. C’è stata quindi un’immancabile passerella di amministratori regionali, mentre ai commercianti non è rimasto altro da fare se non mostrarsi pazienti anche se, ormai, sembrano decisamente spazientiti e si sentono anche un po’ presi in giro per una vicenda dei ristori che si sta protraendo da troppo tempo, per le ripetute rassicurazioni di una liquidazione che continuano a restare puntualmente lettera morta.

Marisa Colibazzi