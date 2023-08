I concerti al parco della Pace fanno il pieno

Si chiude con circa 20.000 presenta la stagione degli eventi estivi al ‘Parco della Pace’ di Servigliano, un luogo che conferma la sua capacità di poter ospitare grandi appuntamenti. Nella stagione di quest’anno sono manati due converti e più precisamente quello di Ska-P del 21 luglio e Shiva e Luchè del 20 luglio defezioni acquisite per motivi personali degli artisti e non collegati alla volontà della ‘Best Eventi’ che organizza la manifestazione insieme al Comune. "Considerando gli spettatori della 9° edizione del NoSound Fest, il concerto zero del tour dei Negramaro e lo show di Checco Zalone – spiega Danilo Viozzi - abbiamo ospitato circa 20.000 persone e siamo felici del risultato, perché Servigliano, grazie anche alla collaborazione con la Pro Loco, i Rioni del paese, la Protezione civile, la Misericordia di Montegiorgio e le forze dell’ordine ha confermato la capacità di saper ospitare e gestire questi appuntamenti. In occasione del concerto di Sfera Ebbasta con oltre 8.000 presenze, i giovani ospiti sono arrivati già alle 9 del mattino quando era stato annunciato che l’apertura dei cancelli era stata fissata dalle 18 e con circa 40 gradi qualcuno ha avuto qualche affanno per il calore, con la Protezione civile sono stati attrezzati dei nebulizzatori e forniture di acqua. I ragazzi comunque sono stati educatissimi, hanno rispettato le file, e in circa 60 minuti dopo lo spettacolo il deflusso degli ospiti è stato completato senza grandi difficoltà". La macchina organizzativa ha spento momentaneamente i motori, ma si tratta solo di una pausa studio. "Il prossimo anno ospiteremo la 10° edizione del NoSound Fest – conclude Viozzi – sarà una tappa importante. Per questo motivo stiamo lavorando affinché sia una grande stagione ricca di personaggi e di concerti di alta qualità".

Alessio Carassai