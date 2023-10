I consigieri di Insieme. Pieno sostegno al sindaco

I consiglieri comunali componenti del gruppo consiliare “Insieme” di maggioranza intervengono in sostegno dell’azione politica e amministrativa del sindaco Valerio Vesprini con particolare riferimento alla sfiducia decretata nei confronti del vice sindaco Lauro Salvatelli.I componenti del gruppo in questione ricordano che Salvatelli era espressione del gruppo "e – dicono – avere appreso anche noi dalla stampa della sua scelta ad iscriversi a Fratelli d’Italia ha scaturito perplessità anche perché il principale elemento caratterizzanti “Insieme” è il civismo. Quindi i consiglieri di insieme dicono di accogliere con entusiasmo l’ingresso in giunta di Marco Tombolini: "Il quale – dicono - si è distinto nei mesi scorsi per l’impegno dimostrato in qualità di capogruppo di “Insieme” e l’essersi speso in iniziative a supporto dell’Amministrazione comunale". Contemporaneamente salutiamo l’ingresso in Consiglio comunale di Caterina Donati, entusiasta di mettersi al servizio della comunità sangiorgese. Così concludono: "Insieme, operando in armonia ed intesa con gli altri gruppi di maggioranza, manifesta il proprio pieno apprezzamento per questi primi 15 mesi di Amministrazione Vesprini, che ha prodotto innegabili riscontri positivi ponendo le basi per il raggiungimento dei principali obiettivi di mandato".