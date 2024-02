I conti di Carifermo. Più raccolta e crediti

Il cda della Cassa di risparmio di Fermo, presieduto da Alberto Palma, ha approvato gli schemi di bilancio dell’esercizio 2023. "Un bilancio positivo – si legge in una nota –, che testimonia e rafforza l’elevata solidità patrimoniale della banca, oltre alla capacità di interpretare al meglio le esigenze dei territori, per famiglie e imprese". Nel 2023, i crediti in bonis lordi hanno raggiunto 1.173,8 milioni (+1,9%). Aumentano le erogazioni di prestiti a famiglie e imprese, oltre 300 milioni, mentre continua il trend di diminuzione dei crediti deteriorati. La raccolta totale ha registrato un incremento del 4,6%, raggiungendo 3.620 milioni. Il cost/income risulta pari a 56,29% e il Cet 1 ratio si posiziona a 21,15% denotando l’elevato livello di efficienza e patrimonializzazione. La redditività resta su livelli soddisfacenti, grazie al margine finanziario e alla crescita di commissioni.