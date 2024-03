I cuochi stellati Ferracuti e Abou Zaki all’Urbani

Sarà una vetrina per l’Istituto ‘Carlo Urbani’ di Porto Sant’Elpidio, l’appuntamento fissato per lunedì con l’Associazione Cuochi Fermani (affiliata Federazione Italiana Cuochi), che invita i propri associati a seguire il lavoro dei cuochi stellati Pierpaolo Ferracuti (presidente pro tempore dell’Associazione) e Richard Abou Zaki (membro del sodalizio), contitolari del ristorante una stella Michelin ‘Retroscena’ di Porto San Giorgio. I due chef terranno una dimostrazione sui ‘risi contemporanei’, realizzando ricette gourmet con diverse proposte innovative. L’appuntamento è dalle ore 14,30 alle 16,30 nella sala ristorante della scuola in via Legnano 17. I membri dell’Associazione Cuochi Fermani avranno così modo di approfondire la conoscenza di una scuola come l’Einaudi, fucina di giovani talenti da molti anni. Proprio pochi giorni fa Ferracuti e Zaki si sono aggiudicati un premio assegnato dalla guida “Identità golose”, come ‘Novità dell’anno’. Si tratta di una guida alle pizzerie e cocktail bar d’autore: la giuria ha ritenuto che il loro locale esprimesse alla perfezione lo spirito stesso della Guida, vale a dire una pizzeria e un cocktail bar d’autore. I titolari-chef, anzi, sono stati ritenuti due dei più talentuosi giovani chef d’Italia. Un ulteriore motivo di vanto per il Polo Urbani, che lunedì 4 marzo ospiterà la loro dimostrazione, per i ‘Cuochi fermani’.