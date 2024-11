I dati della Questura: meno stalking, salgono i maltrattamenti in famiglia

Aumentano i codici rossi, in calo lo stalking e nessuna violenza sessuale. E’ questa la realtà che emerge dai dati forniti dal questore, Luigi Di Clemente, in occasione della "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne". I numeri forniti dalla polizia riguardano la provincia di Fermo negli anni dal 2021 al 2024. Per quanto riguarda i reati da codice rosso è stato registrato un notevole aumento percentuale nei maltrattamenti in famiglia: nel 2021 sono stati 46, nel 2022 42, nel 2023 43, nel 2024 bel 57. Decremento invece del reato di atti persecutori e stalking: nel 2021 sono stati 11, nel 2022 24, nel 2023 15 e nel 2024 il numero e sceso addirittura a quattro. Zero invece è il numero di violenze sessuali registrate nel 2024, a fronte delle quattro del 2021 e le altrettante nel 2022 e 2023. Gli arresto in flagranza di reato e le misure cautelari eseguite per maltrattamenti in famiglia e Stalking sono state quattro nell’anno ancora in corso. Nettamente più utilizzato invece l’ammonimento del questore per la sua rapida funzione preventiva e monitoria. Un provvedimento che nasce con lo scopo di garantire alla vittima una tutela veloce e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale. Nel 2024 sono stati ben 57 gli ammonimenti rispetto agli 11 del 2021. Dunque repressione ma anche prevenzione, prevenzione che si fa attraverso le innumerevoli iniziative. La questura di Fermo ha aderito anche quest’anno alla campagna "Orange the Word", che prevede di illuminare simbolicamente di arancione la sede degli uffici di polizia. Altra iniziativa promossa nell’ambito della campagna permanente della polizia contro la violenza di genere è "Questo non è amore" e prevede degli incontri informativi con studenti, a partire dal 21 Novembre, dove sarà presente personale specializzato nei luoghi di maggiore aggregazione. Il 25 novembre invece il dirigente della divisione anticrimine e personale specializzato saranno presenti presso il centro commerciale "Il Girasole" di Fermo, dove verrà allestito uno spazio espositivo volto a sensibilizzare i cittadini. Il 26 novembre verrà invece allestito uno spazio espositivo presso l’ospedale di Fermo, in occasione della giornata "Open week contro la violenza sulle donne". La presenza di personale della polizia in luoghi come le scuole, gli ospedali, i centri commerciali, si inserisce nella campagna di comunicazione nell’ottica di sensibilizzare l’opinione pubblica su una maggiore consapevolezza nella prevenzione della violenza di genere e con l’obiettivo di bloccare il cosiddetto ciclo della violenza, evitando che sfoci in conseguenze irrimediabili.

Fabio Castori