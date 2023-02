I dipendenti dell’Itaci tornano a lavorare

Primo segnale di apertura fra la proprietà dell’azienda Itaci di Grottazzolina, specializzata nella produzione alimentare, e i dipendenti di origine pakistana che lunedì avevano iniziato lo stato di agitazione: questa mattina potranno tornare regolarmente a lavoro. Si è tenuto un primo confronto fra i titolari dell’attività assistiti da un rappresentante legale, una delegazione dei 28 dipendenti di origine pakistana e i rappresentanti sindacali. Il confronto è stato spigoloso, probabilmente frutto di acredini che si erano accumulate nel tempo e che dopo la crisi di lunedì sono venute a galla. "Dal punto di vista tecnico – spiega De Grazia, segretario Cgil – ci sono ancora molti punti da affrontare, mi sono reso disponibile ad un incontro con la proprietà per discutere più dettagliatamente dei problemi e trovare soluzioni utili a far progredire l’azienda. Come segnale di buona volontà avevo proposto ai titolari di reintegrare i dipendenti che già da domani (oggi ndr) potranno tornare a lavoro. Un segnale di apertura che servirà a creare le basi di una trattativa".

a.c.