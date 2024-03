I donatori della Fratres rinnovano le cariche, tante le conferme

Il gruppo donatori di sangue Fratres Montegiorgio si rinnova nel segno della continuità. Infatti, dopo l’assemblea dei soci che ha rinnovato il Consiglio Direttivo, sono state confermate molte delle cariche esistenti. Nel ruolo di presidente Marrigo Marziali; Samuele Salvatori nella carica di vice; Amministratore sarà ancora Domenico Buono; come segretario resterà Mariano Ferrini; mentre Luciano Richioni svolgerà il ruolo di coordinare dell’attività del gruppo. Nonostante tutto non è mancato un naturale e parziale rinnovo fisiologico. Sono subentrano due nuovi consiglieri: Tania Cartechini, l’unica presenza femminile e Giuseppe Follenti. A loro l’incarico di portare nuova energia e nuove idee. Gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono: Lorenzo De Santis, Leonardo Rischioni, Marco Vita e Gianni Vita. Il Consiglio avrà il supporto anche del dottore Armando Benedetti nel ruolo di assistente sanitario e di don Pierluigi Ciccarè in qualità di assistente spirituale.

"Nel corso del 2023 la Fratres ha dovuto affrontare molti problemi – spiega il confermato presidente Marrigo Marziali - alcuni purtroppo di natura burocratica, ma i risultati ottenuti hanno avuto il sopravvento se tutte le difficoltà. Le donazioni di sangue intero sono state 725, mentre quelle di plasmaferesi hanno raggiunto il numero di 134. Molto importante l’arrivo di ben 20 nuovi donatori che si aggiungono ai 426 volontari in attività. Il bilancio economico, approvato all’unanimità, registra una situazione molto positiva che consentirà all’associazione di proseguire nella sua attività di raccolta del sangue e del plasma. Si continuerà ad elargire aiuti a famiglie in particolare stato di disagio economico, a sponsorizzare iniziative sportive dilettantistiche, a concedere borse di studio a favore di ragazzi che si distinguono nel loro percorso scolastico".

a.c.