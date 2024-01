I dubbi della Cisl:: "Gastroenterologia, manca personale"

Sabato scorso è stato inaugurato il nuovo reparto di gastroenterologia del Murri, spazi adeguati, con 14 posti letto non più condivisi con neurologia e nefrologia. La Cisl Fp chiarisce "che una cosa è tagliare nastri altra cosa è rendere effettivamente operativo un reparto o servizio ospedaliero. La Ast Fermo ad oggi non ha personale infermieristico ed oss, per attivare il nuovo reparto. Ad oggi sono senza primario, reparti importanti se non fondamentali come il pronto soccorso, laboratorio analisi e pediatria, mentre parte dei turni di guardia e di reperibilità in due di questi reparti sono per i tristemente famosi ed esosi ’gettonisti’. Sarebbe urgente ridefinire il tetto di spesa per il personale della Ast di Fermo, aumentandolo rispetto agli anni passati e modificare la dotazione organica vecchia di vent’anni. Servono più infermieri, più Oss, una rete di collegamento interno all’ospedale Murri inesistente al momento. Poi avviare finalmente la riorganizzazione della medicina territoriale potenziandola con la figura dell’infermiere di comunità.

Tutto questo non si può fare a colpi di tagli alle risorse economiche ed umane. Stridono infatti le parole “rassicuranti” di Saltamartini con il congelamento di 148 milioni di euro e nello specifico di 13 milioni per Fermo. Stridono, con il rinvio a non si sa quando, dei finanziamenti per le gare di acquisto di tecnologie ed arredi del nuovo ospedale di Campiglione e stridono ancora rispetto all’imminente attivazione dell’ospedale di Amandola nel quale chi ci andrà a lavorare? Quali e quanti posti letto verranno attivati? Come Cisl Fp siamo pronti ad un confronto aperto e pubblico. Gioiamo quindi per il nuovo reparto di gastroenterologia ma se verrà attivato sottraendo infermieri e Oss da qualche altro reparto, la Cisl Fp tornerà in piazza. Il confronto con la direzione è aperto e costruttivo al massimo ma le risorse attuali non bastano".