I dubbi sul nuovo ospedale a Campiglione

Un ospedale che apre a numerose domande. È il parere di Ubaldo Renzi, già promotore del tribunale per il diritti del malato, che sulla nuova struttura a Campiglione pone una serie di quesiti: "Sarà un ospedale generalista ipertecnologico o ad intensità di cura? Sono sufficienti 68000 mq per le 18 reti cliniche? Sono previsti, nei 68000 mq, gli otto servizi vitali per un nosocomio di primo livello, da anni attivi negli altri quattro ospedali Marche, non al Murri: il servizio dì emodinamica-coronografia h 24, il servizio di ‘radiologia interventistica, il servizio di medicina nucleare (pet), la radiologia oncologica, il servizio di anatomia patologica, il servizio di scintigrafia, la pneumologia, l’ematologia?"

Renzi fa un esempio su tanti, l’ospedale di Vimercate: "Con 149 mila abitanti ha edificato un ospedale di ben 113.000 mq per 530 posti letto acuti. Ci sarebbero diversi altri interrogativi, è tuttavia augurabile l’attuale governo Marche, riesca garantire equità del servizio ospedaliero che vede Fermo ultima (salvo alcune note e stimate eccellenze) anche per l’indifferenza di ieri e di speranzosa attesa oggi".