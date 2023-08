"I fatti gravi non si possono nascondere"

Elisabetta Baldassarri, consigliere ed ex assessore del Pd fanno sentire la voce della politica in merito ai gravi fatti di delinquenza accaduti durante la Notte Rosa. Susino, preoccupato che Porto San Giorgio possa subirne riflessi negativi anche nel campo turistico, rivolge un appello ai giovani ritenuti responsabili dei fatti narrati, sollecitandoli a più seri comportamenti. Baldassarri sceglie di criticare la maggioranza perché è sempre portata a dire che tutto va bene: "Ed io – evidenzia – non credo si possa offendere la buona fede dei cittadini a cui sistematicamente si propinano dichiarazioni che smentiscono i dati reali". Poi così prosegue: "Siamo nel vivo della stagione estiva, si è conclusa da qualche giorno la Notte Rosa, tra articoli e dichiarazioni di sindaco e maggioranza che con enfasi hanno espresso ringraziamento a quanti si sono spesi per garantire la riuscita dell’evento". Detto questo, la consigliera del Pd asserisce di conoscere bene l’organizzazione di manifestazioni così articolate, di essere consapevole che episodi di violenza come quelli verificatisi e che continuano ad accadere quotidianamente non sono direttamente ascrivibili all’amministrazione, tuttavia di non poter fare a meno di evidenziare e ricordare al sindaco e alla sua maggioranza che "non è corretto nei confronti dei cittadini sminuire la gravità di ciò che si è verificato, dimenticando i toni e il linguaggio che l’attuale maggioranza, allora all’opposizione, utilizzava negli anni scorsi successivamente al verificarsi di episodi analoghi. Ci aspettiamo onestà intellettuale e un approccio serio da parte del sindaco che in veste di assessore ha avuto per anni la delega alla sicurezza e che, non è intenzione di soffiare sul fuoco e attribuire la responsabilità di quanto si sta verificando all’attuale amministrazione, né utilizzare questi eventi per fare becero populismo, consapevoli di quanto la questione sia complessa e che non si ci sono soluzioni semplicistiche. Vogliamo ribadire che continuare a fare una ’narrazione’ falsata e ormai quotidiana del ’tutto va bene’ ha l’unico scopo di camuffare e spostare l’attenzione da risse, coma etilici e coltellate. Questi episodi sono sicuramente imprevedibili, ma la politica non può concedersi il lusso di sottovalutare classificandoli quasi come ineluttabili durante eventi come i gravi episodi accaduti nel corso della Notte rosa, ma che soprattutto non può nascondere intenzionalmente sotto il tappeto".

Silvio Sebastiani