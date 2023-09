I fedeli di San Serafino accolgono il nuovo parroco Pietro Basenghi

E’ stato accolto con una bella partecipazione di fedeli che hanno gremito la chiesa di San Serafino, con le autorità cittadine civili e militari in prima fila, oltre che dal parroco don Andrea Bezzini, l’arrivo di don Pietro Basenghi, a cui l’arcivescovo Rocco Pennacchio, ha affidato l’ufficio di vicario interparrocchiale dell’Unità Pastorale di Montegranaro. Don Pietro ha lasciato la parrocchia Santa Caterina, a Fermo, di cui è vicario parrocchiale. Un arrivo molto atteso in una comunità numerosa, dinamica e articolata, di tre parrocchie (Ss Salvatore, Santa Maria e San Liborio) riunite nell’Unità Parrocchiale gestita, negli ultimi tempi, da un unico parroco che, ora, potrà contare su un valido supporto nel portare avanti le numerose attività che richiede questo incarico. Don Pietro ha 54 anni, è originario di Rieti, ha scoperto la sua vocazione da adulto, in un momento buio della sua vita, grazie al cammino neocatecumenale. E’ stato ordinato sacerdote nella Cattedrale di Fermo nel marzo 2022. L’Arcidiocesi di Fermo e la comunità di fedeli di Montegranaro si apprestano anche a vivere un altro evento importante che riguarda un giovane concittadino, Marco Pagliarini che, tra un mese (il 22 ottobre) sarà ordinato Diacono dall’Arcivescovo, Rocco Pennacchio, nella chiesa di Santa Maria alle ore 16.