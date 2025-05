I fratelli Andolfi vincitori al torneo nazionale Kinder

Porto San Giorgio si conferma un vero faro del tennis giovanile. La sua scuola, guidata dal maestro nazionale Antonio Di Paolo, è riconosciuta come una delle migliori in Italia, specie a livello regionale. È da qui che emergono nuovi talenti. Tra questi i fratelli Andolfi: Paolo di quasi 9 anni e Alessandro di 11. Sono di Ascoli e quattro volte la settimana, impegno significativo per i genitori, vengono accompagnati a Porto San Giorgio per allenarsi nel locale circolo tennis. Il maestro Di Paolo li descrive come ragazzi seri, rispettosi, con una grande "fame" di migliorare, che mostrano visione di gioco e tenuta mentale, giovanissimi ma già con un futuro promettente. Entrambi recenti vincitori al torneo nazionale Kinder di Jesi nelle rispettive categorie: Paolo Under 9 e Alessandro under 11. I successi conseguiti hanno aperto loro le porte per un appuntamento prestigioso: si sono qualificati per il master nazionale a Roma, il torneo che riunisce i migliori under d’Italia. L’attesa per questo importante evento, previsto a settembre, è alta. Con l’entusiasmo contagioso di chi sogna in grande, non nascondono la loro aspirazione: "Vogliamo diventare forti come Sinner".