I futuri geometri in cantiere

Dai banchi di scuola al cantiere, dai libri alla pratica amministrativa. Una lezione fuori dalle aule scolastiche quella che ha visto protagonisti gli alunni delle classi terza e quarta della sezione Costruzioni, Ambiente e Territorio (Cat), futuri geometri, dell’Itet Carducci-Galilei di Fermo in visita al Comune per apprendere il ruolo ed i compiti della macchina comunale nella realizzazione di un’opera pubblica, dalla ideazione, alla progettazione, all’esecuzione. Guidati dai docenti Mariapaola Puggioni e Stefano Novelli hanno dapprima incontrato amministratori, dirigenti comunali e funzionari. Poi sono entrati nel cantiere dell’ex mercato coperto e hanno ascoltato le spiegazioni del direttore lavori Francesco Fratepietro su come la ditta sta procedendo al recupero.