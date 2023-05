I giardini di Grottazzolina intitolati ai giudici Falcone e Borsellino

Intitolati ai giudici Falcone e Borsellino i giardini di Grottazzolina: la cerimonia è maturata all’interno dell’iniziativa ‘Semi di legalità’, organizzata dall’Amministrazione in collaborazione con il Movimento delle Agende Rosse, Consulta Giovanile, Azione Cattolica e Pro Loco grottese. L’obiettivo di questo progetto iniziato tre anni fa, era mettere i giovani al centro di un confronto dedicato alla lotta verso ogni forma di mentalità mafiosa. Il primo evento è stato l’incontro del 12 maggio nella sala John Lennon, dove Alberto Antognozzi e Giorgio Litantrace, sindaco e vice del paese, hanno introdotto in collegamento streaming Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, oltre alla presenza di Angelo Garavaglia Fragetta, membro del direttivo del Movimento delle Agende Rosse; Roberta Gatani nipote di Paolo Borsellino e responsabile della casa di Paolo; Rosanna Melilli e Christina Pacella rispettivamente coordinatrici di Agende Rosse Palermo e Fermano. Graditissima la sorpresa dell’audio inviato dal magistrato antimafia Antonino Di Matteo in risposta alle domande della Consulta Giovanile. La seconda tappa del progetto ‘Semi di Legalità’ che si è tenuta il 13 maggio ha invece riguardato l’intitolazione dei giardini di piazza Bolzetta alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino. L’incontro è stato coordinato dal vice sindaco Giorgio Litantrace, alla presenza dle sindaco Alberto Antognozzi, il prefetto di Fermo Michele Rocchegiani, il consigliere regionale Andrea Putzu e le rappresentanze istituzionali dei carabinieri e guardia di finanza. Nell’occasione i giovani dell’Azione Cattolica Michela Fiori e Riccardo Rongoni, hanno letto rispettivamente l’ultima lettera di Paolo Borsellino, scritta proprio la mattina del 19 luglio 1992 e il discorso in commemorazione di Giovanni Falcone tenuto da Borsellino il 23 giugno del 1992.

Alessio Carassai