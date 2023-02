I giardini di viale Gramsci saranno intitolati a Norma Cossetto

Saranno intitolati a Norma Cossetto i giardini di Viale Gramsci. L’intitolazione è stata deliberata in una recente riunione della giunta del sindaco Endrio Ubaldi e si terrà sabato prossimo, in occasione della Giornata del Ricordo, ricorrenza istituita con legge dello Stato per ricordare le vittime delle Foibe. Cossetto era una studentessa istriana di 24 anni, uccisa nell’autunno del 1943 dai partigiani di Tito e gettata in una foiba insieme ad altre decine di italiani. Nel 2005, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, le conferì la Medaglia d’Oro al Merito Civile come ‘luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio’. La cerimonia di intitolazione è prevista alle ore 19, e sarà preceduta da una celebrazione religiosa, poi la posa della corona d’alloro. Interverrà il presidente nazionale dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, degli esuli istriani, fiumani e dalmati. È stato stabilito anche che il campetto sportivo di Santa Maria sarà presto intitolato al Papa Benedetto XVI, mentre i giardini adiacenti porteranno il nome di un altro montegranarese, Serafino Mazzarocchi, prima medaglia d’oro marchigiana alle olimpiadi.

m. c.