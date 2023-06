I giovani del Cag puliscono la città

Ancora una volta il Centro Giovanile Casette (servizio gestito dalla cooperativa sociale EraFutura) si conferma cuore pulsante di attività destinate a coinvolgere i giovani, rendendoli assoluti protagonisti, instillando loro il concetto di una coscienza civica destinato a farne dei buoni cittadini. E’ con questi obiettivi che nasce l’operazione Ecoday che il 5, il 12 e il 19 giugno, vedrà i ragazzi che frequentano il Centro impegnati sul territorio di Casette d’Ete dove, col supporto del Comune e della Impregico, daranno un loro contributo concreto alla manutenzione e al decoro della frazione, pulendo le zone più frequentate ma anche gli spazi che lo sono di meno e che, non per questo, non devono essere tenuti in maniera decorosa. "Usciremo dal Centro (il ritrovo è alle 16,30) – spiega EraFurtura – e ci troveremo il 5 giugno in Piazza Mazzini e zone limitrofe, il 12 giugno in via Cavour e lungo la strada provinciale Brancadoro infine il 19 giugno, nel pomeriggio ci occuperemo nelle aree verdi di Casette e, in serata (ore 21, locali parrocchiali, in collaborazione con @laudatosi.it, sarà proiettato il documentario ‘The letter. A message for our earth’". Il Centro non è solo compiti, lezioni di musica, teatro, laboratori creativi, giochi ma si apre alla frazione e i giovani diventano protagonisti di momenti di crescita per loro e per il territorio in cui vivono, nella convinzione che è possibile fare qualcosa per migliorare l’ambiente in cui vivono. "Ecoday è una iniziativa patrocinata dal Comune che ha proprio questo obiettivo – affermano il sindaco Alessio Pignotti e l’assessore all’ambiente, Paolo Maurizi – nella consapevolezza che i grandi risultati si ottengono sempre insieme". Il Comune, grazie alla Impregico (società che gestisce il servizio di igiene urbana) fornirà a tutti i partecipanti il materiale utile a pulire e raccogliere rifiuti in piena sicurezza. "L’obiettivo è promuovere un piccolo gesto dal grande valore educativo che contribuisce a sviluppare il senso civico - concludono gli amministratori comunali – e sensibilizzare i cittadini e le giovani generazioni anche con iniziative come questa è molto importante".

Marisa Colibazzi